Manovra: Fratoianni, ‘serve mobilitazione Paese, in piazza insieme’

agenzia

Roma, 8 dic. “Innanzitutto vorrei dire grazie per i tanti contributi e per le idee e le proposte che ci avete inviato nei giorni scorsi. Perché così ci aiutate a migliorare il nostro lavoro e il nostro impegno. In tanti e in tante, la maggioranza delle segnalazioni, ci avete detto che serve qualcosa in più nella battaglia di opposizione al governo della destra, ci avete detto che serve qualcosa in più della battaglia che facciamo quotidianamente in Parlamento. Avete ragione”. Lo afferma Nicola Fratoianni in un video sui social in risposta ai militanti di SI a cui nelle settimane scorse via newsletter era stato chiesto di indicare le priorità su cui impegnare Avs nei prossimi mesi.