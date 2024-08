Manovra: Furfaro (Pd), ‘assegno unico? Le sole famiglie che gli interessano sono le loro’

agenzia

Roma, 29 ago. “Il governo dei patrioti si prepara ad infliggere un altro colpo alle famiglie smontando di fatto il dispositivo dell’assegno unico. Una delle pochissime misure strutturali di cui si è dotato il nostro Paese e che sta funzionando bene è finito nel mirino del governo esclusivamente per la loro becera propaganda”. Così Marco Furfaro del Pd, sulle voci delle volontà del governo di intervenire sull’assegno unico.