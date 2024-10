Manovra: Gasparri, ‘burocrati non sono padroni scelte, a volte si mettono elmo Scipio’**

agenzia

Santa Flavia (Palermo), 27 ott. “La politica ha le sue responsabilità e deve fare quadrare i conti, a volte ci sono dei burocrati che si mettono l’elmo di Scipio e pensano di essere la Repubblica Italiana. E’ compito degli altri funzionari aiutare le istituzioni politiche a rispettare le norme e a quadrare i conti, quindi quelli che gestiscono gli uffici del Mef sono ancora più importanti, ma non sono i padroni delle scelte. Tajani ha parlato in maniera chiara, condivisa da tutto il partito. I politici poi in ultima analisi prendono le loro responsabilità, ma laddove i burocrati tendono a sostituire i politici vanno fuori dai loro confini e non lo devono e non lo possono fare”. Lo ha detto all’Adnkronos Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Fi, a margine della kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo). “C’è questo chiaro errore, che sarà corretto, esteso a tutto il pubblico impiego, compreso le forze di polizia. E non lo chiederò ai burocrati, io dico che sarà corretto perché è un chiaro errore. Quindi chi ha scritto quella norma ha sbagliato. Ho parlato con il ministro dell’Interno, con il capo della Polizia, con Tajani e credo che anche il Premier condivida questa cosa. Quindi, prendano la penna e correggano prima che glielo facciamo fare noi sotto dettatura”, conclude.

