Manovra: Gasparri, ‘c.destra dà più soldi a popolo in divisa, altri lo denigrano’

Roma, 16 ott. “È diverso il nostro rapporto rispetto a quello delle sinistre con il popolo in divisa. Dopo aver stanziato cifre ingenti per il rinnovo del contratto per il comparto sicurezza-difesa, con la manovra di bilancio, vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro, per l’anno 2024, remunerando così le prestazioni di lavoro straordinario già svolte dalle Forze dell’ordine. Il centrodestra, e in questo l’impegno di Forza Italia è convinto e prioritario, dà più soldi alle Forze di polizia. Mentre gli amici degli esponenti della sinistra partecipano ai cortei durante i quali vengono aggrediti e feriti i poliziotti ed i carabinieri, noi sosteniamo le Forze dell’ordine. Invece gli altri le denigrano e, a volte, le aggrediscono”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

