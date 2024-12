Manovra: Gasparri, ‘confermato taglio cuneo fiscale e misure a favore famiglie’

agenzia

Roma, 6 dic. “Lo spread è sceso sotto 110 punti. L’inflazione è rientrata dopo una fase di crescita inevitabile dovuta alle vicende nel mondo e alla guerra in Ucraina. Io faccio parte di una generazione che viveva una inflazione a due cifre mentre oggi, nonostante tutto, ha un buon andamento. Ad esempio, gli Houthi bombardano le navi che, invece di andare nel canale di Suez e importare le merci, fanno il giro dell’Africa. E se una merce fa il giro dell’Africa è ovvio che costa di più. Ho fatto questo esempio per dire che nel mondo molte cose dipendono da fenomeni incontrollabili”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a Restart su Rai3.