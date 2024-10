Manovra: Gasparri (Fi), ‘ottima quella del Governo’

agenzia

Roma, 16 ott. “Un’ottima manovra quella del governo, che riduce la pressione fiscale, conferma in maniera definitiva il taglio del cuneo fiscale con benefici diretti e concreti per le famiglie. Ci sono stanziamenti per la sanità e non ci sono nuove tasse. Laddove si attinge a risorse come quelle che proverranno dal mondo bancario e assicurativo si vanno delineando accordi che avvantaggiano i bilanci pubblici, senza dare luogo a nuove imposte. Saranno stanziate risorse per il rinnovo dei contratti pubblici per il 2025-2027. Si interverrà per dare un sostegno concreto alle famiglie e incentivare la natalità. I congedi parentali salgono quindi all’80%, passando da due a tre mesi”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.