Manovra: Governo assente, seduta sospesa alla Camera per mezz’ora, protesta opposizioni

agenzia

Roma, 19 dic. Governo assente alla Camera all’inizio della discussione generale in Aula della legge di Bilancio prevista alle 8. La seduta è stata quindi sospesa per mezz’ora ed è ripresa alle 8.35. Un comportamento “inaccettabile, sciatteria istituzionale”, ha denunciato Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi e Sinistra. “Inqualificabile”, ha aggiunto Benedetto Della Vedova di Più Europa. Entrambi hanno chiesto l’intervento del presidente del Consiglio e del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “Venga a scusarsi nei confronti di questa Istituzione, episodi come questi non devono più accadere”, ha aggiunto Federico Fornaro, del Pd, alla ripresa dei lavori, insieme a Valentina Grippo di Azione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA