Manovra: Grimaldi (Avs), ‘legge bilancio tra sacrifici e vendette’

agenzia

Roma, 9 ott. “Una manovra economica tra sacrifici e vendette. Non sapete dove prendere risorse, non volete toccare i patrimoni dei vostri amici, allora colpite i soliti noti: sindaci e sindache d’Italia mettete la fascia e preparatevi a resistere perché Meloni busserà alle vostre casse”. Così in aula Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo Alleanza Verdi Sinistra alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA