Manovra: Guerra, ‘da maggioranza ancora no proposte per crisi industriale e salario minimo’

agenzia

Roma, 10 dic. “Pare che anche la maggioranza stia ripensando a tornare indietro su alcune delle misure sbagliate della sua legge di bilancio, cosi come da subito abbiamo chiesto con gli emendamenti del Partito Democratico”. Lo dichiara Maria Cecilia Guerra, deputata Pd e responsabile nazionale Lavoro.

“Penso all’abolizione del blocco parziale del turn over per gli enti locali, al rifinanziamento del fondo affitti azzerato dalle due precedenti manovre, allo stop a un ampliamento ingiustificato della web tax a piccoli operatori che gia pagano l’imposta sui redditi. Bene, ma ci sarebbe piaciuto discuterne insieme gia oggi in commissione. Niente invece ancora sulle proposte finalizzate a fronteggiare le gravi crisi industriali che attanagliano il paese o a stabilire infine un salario minimo legale che metta uno stop alla corsa al ribasso dei salari”.