Manovra: Guerra (Pd), ‘governo verso spezzatino su assegno unico, fuori da ogni logica’

agenzia

Roma, 29 ago. “Dal cantiere della legge di bilancio arrivano notizie inquietanti sull’assegno unico e universale per i figli. Una misura unica, perché ha permesso di superare la frammentazione preesistente, in cui tanti piccoli provvedimenti, fra detrazioni fiscali e trasferimenti, avevano portato a un disegno totalmente casuale, da cui erano escluse ampie fette di popolazione: i lavoratori autonomi e, in larga misura, i lavoratori più poveri”. Così Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Pd.