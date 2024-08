Manovra: Lega, ‘ipotesi tagli assegni figli è pura fantasia, basta fake news’

agenzia

Roma, 29 ago. “L’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra è pura fantasia. Bene ha fatto il Mef a puntualizzare e smentire quanto erroneamente riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’ secondo il quale il nostro governo starebbe lavorando per cambiare l’assegno unico per i figli introdotto nel 2021 dall’esecutivo Draghi. Spiace che si faccia cattiva informazione su una misura così importante per gli italiani, che vale circa 20 miliardi e raggiunge oltre sei milioni di famiglie ogni anno. Basta fake news, siamo al lavoro per il bene dei cittadini”. Così i deputati della Lega in commissione Finanze Alberto Gusmeroli, responsabile unità Fisco, Alberto Bagnai, responsabile del dipartimento Economia del Partito, Laura Cavandoli e Giulio Centemero capogruppo in Commissione finanze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA