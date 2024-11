Manovra: Lupi, ‘assurdo scioperare quando si aumentano stipendi’

agenzia

Roma, 8 lug. “Diminuire le tasse e aumentare gli stipendi, soprattutto per i redditi medio-bassi, sono le priorità che il Centrodestra si è dato nella scrittura della Legge di Bilancio e 19 miliardi su 30 sono stati destinati a raggiungere questi obiettivi anche attraverso il taglio del cuneo fiscale. Sono fatti e non parole al vento. Per questo, mentre la Cisl ha mostrato un atteggiamento positivo, è incomprensibile lo sciopero generale di Cgil e Uil, che ha una natura politica e non sindacale, e ancor di più è inaccettabile l’incitamento alla rivolta sociale del segretario Maurizio Landini. Parole irresponsabili prima ancora che preconcette e strumentali”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

