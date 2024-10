Manovra: Lupi, ‘dobbiamo avere coraggio e darci obiettivi ambiziosi’

agenzia

Roma, 9 set. “Condividiamo il contenuto del piano strutturale di bilancio. Dobbiamo darci degli obiettivi ambiziosi: la crescita, l’aumento dei salari reali, le politiche per la famiglia e per la natalità, le politiche di riduzione del debito. Se le risorse sono scarse dobbiamo concentrarle e avere il coraggio di fare delle scelte e non accontentarci dello status quo, in particolare sul contrasto al calo demografico, che e’ un tema non ideologico, strategico per l’economia e la società”. Lo ha detto intervenendo in Aula il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

