Manovra: Lupi, ‘soddisfatti per aumento detrazioni scolastiche e sostegni’

agenzia

Roma, 10 dic. “La riunione di maggioranza di ieri ha confermato che il Centrodestra e’ unito e sta mantendendo gli impegni presi con i cittadini. Siamo molto soddisfatti perché le nostre proposte sono state accolte e quindi, ai due miliardi per le famiglie già previsti, si aggiungeranno: l’aumento delle detrazioni scolastiche; il contributo alle scuole paritarie per il sostegno agli studenti con disabilita; la flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri; il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; la partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa; il sostegno al settore automotive; la cancellazione dell’invio dei revisori ministeriali nelle imprese private. Provvedimenti per famiglie, imprese e lavoratori ispirati ai principi di equità sociale e crescita economica”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA