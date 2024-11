Manovra: M5s, ‘Lindner idolo? Giorgetti prenda spunto e se ne vada’

agenzia

Roma, 7 nov. “Nell’audizione odierna sulla legge di bilancio il ministro Giorgetti ribadisce la tragicommedia economica del governo in tre semplici passaggi. Primo: ‘Ho finanziato 20 miliardi di manovra con i tagli’. E non poteva essere altrimenti, ma ammetterlo è almeno un passo in avanti che andrebbe spiegato a Meloni, Salvini e Tajani. In altre parole addio alla propaganda governativa sulla sanità, sui sostegni all’impresa e sullo stato sociale. Una macelleria orizzontale che il suo collega di partito Borghi ha voluto rinominare creativamente ‘contrazione in termini espansivi’. La fantasia abbonda”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle commissioni Finanze di Camera e Senato.