Manovra: M5s, ‘norma su contributo unificato incostituzionale, stralciarla subito’

Roma, 4 nov. “La norma contenuta nell’articolo 105 della legge di bilancio, secondo cui il mancato o parziale pagamento del contributo unificato comporterà l’estinzione del procedimento, è ingiusta, persecutoria verso i cittadini e soprattutto incostituzionale”. Lo affermano in una nota le capigruppo M5S nella commissione Giustizia della Camera e del Senato, Valentina D’Orso e Ada Lopreiato.

“La Corte Costituzionale – aggiungono – è intervenuta più volte sul tema, già a partire da una sentenza del 1961 e poi con altri pronunciamenti, l’ultimo nel 2022. La Consulta ha reiteratamente dichiarato l’illegittimità di norme che condizionano l’esercizio dell’azione giudiziaria: è indiscutibile la prevalenza della necessità di garantire al cittadino l’accesso alla tutela giurisdizionale, rispetto all’interesse fiscale che in ogni caso è tutelato, perché non stiamo parlando di una potenziale evasione di imposta ma del suo versamento posticipato. Come è noto, in base a una consolidatissima prassi gli avvocati spesso devono rimandare il versamento del contributo unificato perché a loro volta in attesa del pagamento del cliente. L’interesse fiscale è già sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere di comunicare l’inadempimento tributario all’ufficio recupero crediti del tribunale, il quale può successivamente trasmettere all’Agenzia delle Entrate”.