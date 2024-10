agenzia

Roma, 11 ott “Da Giorgia Meloni la solita manovrina italiota che non interviene su competitività, crescita, salari e concorrenza. Non c’è nulla per ridurre il peso del debito pubblico e nulla per tagliare la spesa improduttiva, soltanto un aumento generalizzato delle tasse: facile fare cassa così”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi.

