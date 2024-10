Manovra: Magi (+Eu), ‘Meloni aumenta tasse per finanziare centri in Albania’

agenzia

Roma, 14 ott “Avete capito perché Giorgia Meloni è così ossessionata dall’aumento delle tasse in manovra? Mica per fare nuovi asili, mica per creare nuovi posti negli ospedali, mica per le scuole o gli studentati universitari o per varare un fondo per aiutare i fuorisede a pagare l’affitto. Meloni alza le tasse perché ci deve finanziarie i suoi centri di detenzione per migranti che apriranno in settimana in Albania. Un uso vergognoso dei soldi dei contribuenti in questa sua campagna elettorale infinita”. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

