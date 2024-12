Manovra: Magi, ‘ok emendamento Più Europa per educazione sessuo-affettiva in scuole’

agenzia

Roma, 18 dic. “Una buona notizia: è stato approvato nella legge di bilancio un nostro emendamento per incrementare di 500mila euro il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva”. Lo annuncia il segretario di +Europa, Riccardo Magi.