Manovra: Magi, ‘su tasse Meloni smentisce Giorgetti, chi mente?’

agenzia

Roma, 9 ott. “Delle due, l’una: o Giorgia Meloni sta raccontando le sue solite balle agli italiani, che presto si ritroveranno a dover pagare più accise sui carburanti e tasse più alte sulla casa se hanno ristrutturato con i bonus, come previsto in manovra, oppure sta smentendo platealmente il suo ministro dell’Economia Giorgetti. Allora ci ritroveremmo di fronte a uno scontro senza precedenti tra Palazzo Chigi e il Mef, che apre un gigantesco tema politico all’interno del governo. Sicuramente non può esserci questa incertezza che getta gli italiani nel panico”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA