Manovra: Malpezzi, ‘coerenza non appartiene a questo governo’

agenzia

Roma, 27 dic. “Questa è una discussione che non ha dato alcuno spazio per poter rappresentare le nostre istanze. Abbiamo fatto rappresentanza ma non abbiamo potuto incidere. Ed eravate quelli che gridavate alla fine della democrazia nel corso degli esami delle manovre. La coerenza non è il vostro forte. Nel merito: da incendiari, siete diventati quelli dei conti in ordine e dei sacrifici ma solo per alcuni italiani, quelli in difficoltà, i più fragili”. Così Simona Malpezzi, senatrice Pd, in aula durante la discussione generale.