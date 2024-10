Manovra: Manzi-Sarracino (Pd), ‘no a tagli sugli asili, governo chiarisca’

agenzia

Roma, 21 ott “Il governo Meloni ha davvero intenzione di risparmiare sui servizi educativi del mezzogiorno? Il piano inviato da Giorgetti a Bruxelles prevede, infatti, che quanto stabilito e finanziato dal governo Draghi e cioè il raggiungimento del target del 33% dei posti negli asili nido a livello locale sia dimezzato al 15% a livello regionale”. Lo dicono Irene Manzi, responsabile nazionale scuola, e Marco Sarracino, responsabile nazionale Sud del Pd.