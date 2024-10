Manovra: Marattin, ‘contenimento spesa pubblica mai neanche approssimato’

agenzia

Roma, 30 set “Il Piano Strutturale di Bilancio prevede che nei prossimi 7 anni la spesa pubblica primaria (al netto dei co-finanziamenti Ue e dei sussidi di disoccupazione) cresca ogni anno al massimo del 1,5% in media. Negli ultimi 7 anni la spesa pubblica primaria è cresciuta in media ogni anno del 5,2%. Negli ultimi 30 anni, del 5,7%”. Lo scrive sui social Luigi Marattin, del Misto.

“A rigore, per fare un vero confronto da questa misurazione andrebbero tolte le spese per i co-finanziamenti Ue e i sussidi di disoccupazione. Ma capite bene che stiamo dicendo che l’Italia si sta impegnando ad uno sforzo di contenimento della spesa che non solo non è mai stato fatto negli ultimi 30 anni, ma neanche mai lontanamente approssimato”, prosegue.