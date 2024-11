Manovra: Mattarella, ‘Comuni virtuosi, spero confronto fruttuoso con su priorità’

agenzia

Torino, 20 nov. “Le scelte che i Governi nazionali hanno fatto a Bruxelles con il Patto di stabilità si riflettono sui Comuni. Non possiamo dimenticare che questi ultimi, in prima linea nel rapporto con i cittadini, sono chiamati a sovvenire ai bisogni più immediati e elementari della popolazione. Presidente Manfredi, lei ha indicato sette punti di un’agenda di confronto che non possono essere evasi: dalla casa ai servizi sanitari, ai servizi per le aree interne, alla sicurezza, ai trasporti e alla sostenibilità ambientale, ai giovani, alla finanza locale. I Comuni, nell’ambito della spesa della Pubblica amministrazione, risultano virtuosi. Lo riconoscono tutti i parametri di valutazione. Non posso che auspicare una interlocuzione fruttuosa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea dell’Anci.

