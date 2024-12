Manovra: Mauri, ‘no a tagli a forze ordine nel 2026, serve un aumento’

agenzia

Roma, 20 dic. “Abbiamo presentato questo ordine del giorno per mettere un freno all’ipocrisia del governo e della maggioranza sul tema della sicurezza e per provare anche ad evitare un danno grave perché dentro la legge di bilancio era previsto il taglio del 25% del turnover per molte categorie tra cui quella del comparto sicurezza”. Così il deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Partito democratico.

“Un’assurdità soprattutto se guardiamo agli interessi del Paese ma anche vista la propaganda che quotidianamente il governo fa proprio sul tema della sicurezza. È facile dimostrarsi vicino alle forze dell’ordine a parole senza però mai mettere mano al portafoglio. Poi la maggioranza forse si è fatta qualche conto e sulla base di spinte anche interne ha visto bene di ritornare al 100% per quest’anno per riparlare di tagli nel 2026. Qui noi diciamo no: le forze dell’ordine non si toccano, non solo non si possono ridurre ma si devono aumentare”.