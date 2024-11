Manovra: Meloni a Landini, ‘grazie per libro, lo stesso di Giuli ma escludo lei sia evoliano…’

agenzia

Roma, 11 nov. “Ringrazio il segretario Landini per il libro. Tra l’altro, lei mi consente di fare un po’ di chiarezza, perché questo è il libro dal quale il ministro Giuli ha preso la sua valutazione sul ‘pensiero solare’, per la quale è stato accusato da diversi media di essere un evoliano… Ecco, io ora escludo che lei, Landini, sia un evoliano…”. Così, a quanto apprende l’Adnkronos, la premier Giorgia Meloni si è rivolta al leader della Cgil, che oggi, al tavolo sulla manovra a Palazzo Chigi, si è presentato con una copia de ‘L’uomo in rivolta’ di Albert Camus, donando il testo alla presidente del Consiglio.

