Manovra: Meloni, ‘assegno unico a tutti migranti? Così Ue ci chiede di ucciderlo’

agenzia

Roma, 29 ago. “Io e il ministro Giorgetti volevamo dire che, poiché leggiamo ogni giorno ricostruzioni di quello che ci sarebbe scritto in una legge di bilancio che dobbiamo ancora cominciare a scrivere -oggi l’ultima notizia sarebbe che saremmo in procinto di abolire un assegno unico che solo noi abbiamo aumentato e sul quale stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi visto che la Commissione Ue ci dice di darlo anche a tutti i lavoratori migranti che esistono in Italia, che di fatto vorrebbe dire di fatto uccidere l’assegno unico, chiusa parentesi -, volevamo dire che, siccome la legge dobbiamo ancora scriverla, diffidate dalle ricostruzioni”. Così la premier Giorgia Meloni, in un video su X che la riprende, sorridente, accanto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

