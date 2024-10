Manovra: Meloni, ‘extraprofitti banche? Governo dimostrerà di avere più coraggio di sinistra’

agenzia

Roma, 15 ott. “Al collega Fratoianni, che parlava di banche e extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio. Potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica in aula alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

