Manovra: Meloni, ‘serietà e buonsenso, risorse su potere acquisto lavoratori’

Roma, 18 set. La manovra sarà “ispirata al buonsenso e alla serietà, con particolare attenzione a famiglie, imprese e difesa della salute cittadini”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all’assemblea di Confindustria. “Sono pronta al confronto non solo sulla legge di bilancio, sentendo anche i sindacati. Noi alla fine definiremo quali sono i provvedimenti che possono dare il moltiplicatore maggiore, seguendo l’impostazione che abbiamo avuto in questi anni. Ci saranno queste priorità, quelle che noi abbiamo continuato a indicare”.