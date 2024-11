Manovra: Meloni, ‘tax expenditure senza gravare su redditi medio-bassi’

agenzia

Roma, 11 nov. Nella legge di bilancio “c’è il riordino del sistema delle spese fiscali, le famose tax expenditure, ma lo facciamo senza gravare sui redditi medio-bassi. Non cambierà nulla per i redditi fino a 75mila euro annui. Per i redditi superiori, invece, si salvaguardano le spese sanitarie e si introduce una soglia massima di spesa, sulla quale è possibile applicare le detrazioni. Questa soglia varia a seconda del numero dei figli a carico, introducendo così di fatto un meccanismo di quoziente famigliare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, illustrando le principali misure contenute nella legge di bilancio.

