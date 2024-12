Manovra: Monti, ‘Meloni ha gettato meno denaro nonostante Salvini’

agenzia

Roma, 6 dic. “La situazione economica dell’Italia è drammatica e migliore di altri Paesi che di solito facevano molto meglio di noi, e questo descrive la complessità della situazione. Se dovessi dire molto in sintesi cosa penso del governo Meloni sotto il profilo economico direi: molto bene avere in gran parte rotto con la tradizione dei bonus e del denaro gettato dalla finestra; lo hanno fatto meno di altri governi, onore al ministro Giorgetti ma anche alla presidente del Consiglio e sono riusciti a farlo pur avendo Salvini nell’esecutivo”. E’ il giudizio espresso dal senatore a vita ed ex premier Mario Monti, a Otto e mezzo su La7.