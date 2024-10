Manovra: Nevi (Fi), ‘no extraprofitti ma costruiamo un meccanismo di solidarietà’

agenzia

Roma, 14 ott. “Quando si aumentano le tasse alle banche queste aumentano le spese per i conti correnti e questo si riverbera sui cittadini, restringendo la possibilità di erogare i mutui o prestiti alle imprese in difficoltà. Per questo noi diciamo di non tassarle perché così difendiamo cittadini e imprese, anzi abbiamo bisogno che i piccoli istituti di credito continuino a sostenere gli imprenditori, gli artigiani o gli agricoltori che sono essenziali per le economie di zona del nostro Paese”. Così interviene al programma Tagadà in onda su La7, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.