Manovra, Ordini infermieri: “Bene detassazione straordinari, ma sia primo tassello”

'La misura testimonia attenzione nei confronti della professione in un momento critico per la sanità italiana'

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento alla Manovra, proposto dalla maggioranza, che abbassa al 5% l’imposta sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. La misura testimonia attenzione nei confronti della professione in un momento critico per la sanità italiana”. Così in una nota Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. “L’auspicio, però, è che si tratti solo di un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione delle professioni sanitarie di cui c’è urgentemente bisogno per garantire il benessere dei cittadini”, conclude la nota.

