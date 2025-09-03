Manovra: Orsini, al lavoro col governo, servono 8 miliardi

agenzia

"Stanno finendo tutti gli incentivi che ci sono oggi"

BOLOGNA, 03 SET – Per “la prossima manovra noi stiamo cominciando a lavorare insieme al governo in questi giorni, devo dire la verità abbiamo anche tra poche ore incontri per ragionare proprio sul fatto che stanno finendo tutti gli incentivi che oggi ci sono”. Lo ha detto Emanuele Orsini, che ha ribadito come siano “in scadenza una serie di misure” e gli industriali chiedono ulteriori “misure per 8 miliardi per sostenere l’impresa”. “Industria 4.0 sta finendo, Industria 5.0 sta finendo, Zes unica e anche il credito d’imposta su ricerca e sviluppo stanno finendo”, ha aggiunto a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Emilia Area Centro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA