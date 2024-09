Manovra: over 67 Pa al lavoro, ma serve ok amministrazione

agenzia

Scelta volontaria. Tetto al 10% della spesa delle assunzioni

ROMA, 09 SET – Le amministrazioni pubbliche potranno”individuare il personale che, previo assenso, possa essere trattenuto in servizio, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento o di esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Lo si legge nella bozza che l’ANSA ha potuto visionare messa a punto dal ministero della P.A. “La disposizione, si legge, consente il trattenimento di una quota parte delle facoltà assunzionali, ovvero al solo 10%”. La scelta di restare in servizio non è solo del singolo lavoratore ma anche dell’amministrazione. La norma non determina maggiori oneri “ma anzi garantisce, per il periodo di trattenimento in servizio, una minore spesa previdenziale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA