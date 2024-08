Manovra: P. De Luca (Pd), ‘taglio assegno unico è attacco alle famiglie’

agenzia

Roma, 29 ago. “Dopo gli attacchi alla Cei che ha denunciato gli effetti drammatici dell’autonomia differenziata per il Mezzogiorno, adesso apprendiamo che il governo si prepara ad attaccare le famiglie, mettendo in discussione l’assegno unico che è uno strumento fondamentale di welfare sociale. La pausa estiva non ha portato consiglio: la maggioranza continua con l’arroganza che l’ha contraddistinta finora e pur di far cassa attacca e penalizza i più fragili e chi ha più bisogno di sostegno”. Così in una nota il capogruppo democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.