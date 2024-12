Manovra: Pagano (Pd), ‘governo aumenta stipendi dei ministri e non degli italiani’

agenzia

Roma, 13 dic “Mentre il Paese lotta per arrivare a fine mese, il governo decide di destinare risorse pubbliche all’aumento degli stipendi dei ministri. Una scelta che lascia increduli e appare ancora più grave alla luce di una manovra di bilancio che non investe in sanità, scuola, lavoro e casa” . Così il capogruppo democratico nella commissione Bilancio della Camera Ubaldo Pagano commenta l’anticipazione dell’emendamento del governo che aumenta gli stipendi dei ministri non parlamentari.