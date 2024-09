Manovra: Paita (Iv), ‘difficile chiuderla, coperta è cortissima’

agenzia

Roma, 17 set. “Il governo in estate ha vissuto uno psicodramma collettivo, perdendosi in fantomatici complotti. La realtà è che la compagine comincia ad avere problemi seri di tenuta. I partiti della destra non sono d’accordo su molte questioni. E poi la coperta è cortissima, chiudere la legge di bilancio sarà difficile”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, intervenendo al dibattito sulle prospettive del centro sinistra, durante la festa dell’Unità di Scandicci.