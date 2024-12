Manovra: Parrini (Pd), ‘ennesima mortificazione del Parlamento operata dal governo’

agenzia

Roma, 23 dic “Oggi la Commissione Affari Costituzionali del Senato si riunisce formalmente per iniziare l’esame della legge di bilancio per il 2025, su cui dovrà esprimere un parere rilevante. Ma il quadro sostanziale è ben diverso: saremo costretti a certificare la nostra natura di legislatori mutilati e a prendere atto dell’ennesima mortificazione del Parlamento operata dal Governo”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

“Il ddl approvato venerdì alla Camera approda a Palazzo Madama a soli 5 giorni dalla data prevista per il voto finale (28 dicembre), e con in mezzo un sabato, una domenica e la pausa di Natale e Santo Stefano. Dal dicembre 2022, a turno, uno dei due rami del Parlamento è privato senza motivo della concreta possibilità di intervenire sulla più importante tra le leggi e persino del diritto di conoscerne adeguatamente i contenuti”, prosegue l’esponente dem.

“Il bicameralismo paritario continua a esistere nella carta costituzionale ma non c’è più nella realtà: è stato sostituito dal monocameralismo alternato, generatore di una prassi confusa, iniqua, inefficiente, opaca. E anche incostituzionale, perché viola clamorosamente le prerogative di una parte almeno di coloro che devono rappresentare i cittadini nelle istituzioni. Altro che Premierato in salsa meloniana”, dice ancora Parrini.