Manovra: Pd, ‘commissione come un suk, conti fuori controllo, intervenga Ragioneria Stato’

agenzia

Roma, 17 dic “Sta andando in scena uno spettacolo indecoroso, con i relatori che si contraddicono e non si comprende nulla. I conti sono fuori controllo. Vogliamo proprio vedere come la Ragioneria dello Stato potrà quantificare gli interventi che stanno entrando nella manovra senza alcuna relazione esplicativa”. Lo dice il capogruppo democratico in commissione Bilancio della Camera Ubaldo Pagano, che aggiunge: “Più che in Commissione, sembra di stare in un suk, che rende un’immagine deleteria del Paese”.

