Manovra: Pd, ‘è punitiva per italiani all’estero, sulle pensioni siamo allo scippo’

Roma, 4 dic. “Il Governo Meloni ha tradito tutte le promesse fatte agli italiani all’estero. Per il Partito democratico è una battaglia fondamentale che faremo nella legge di Bilancio sostenendo gli emendamenti che abbiamo presentato e segnalato a partire da quello sulla rivalutazione dell’indicizzazione delle pensioni. Siamo l’unico gruppo parlamentare a pensare agli italiani all’estero, oltre 6 milioni di concittadini, la cosiddetta 21esima regione italiana”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, in apertura della conferenza stampa del Pd sulla presentazione del pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio sugli italiani residenti all’estero.

“Gli emendamenti riguardano principalmente la richiesta di soppressione del blocco rivalutazione dell’indicizzazione per i pensionati che vivono all’estero. Stiamo parlando di 8 milioni di euro, uno scippo vero e proprio, che si spalmerà fino al 2034. Un italiano all’estero che prende mille euro al mese, dal 2026 perderà ogni mese 50 euro, oltre all’eccedenza dell’anno. È un atto gravissimo”, ha spiegato Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera ed eletto all’estero nella circoscrizione Europa.