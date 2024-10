Manovra: Pd ribatte sui profili social della premier, hashtag #tassaMeloni**

agenzia

Roma, 9 ott. “Presidente ! Faccia attenzione con ‘sti video.. che poi restano e ripete la figura fatta con quello del benzinaio…”. Il ‘consiglio’ è di Pier Francesco Majorino, membro della segreteria Schlein, che come altri colleghi di partito ha postato commenti sui profili social di Giorgia Meloni al video della premier. Tutti con l’hashtag #TassaMeloni. Scrive anche il capogruppo al Senato, Francesco Boccia: “Cara Presidente, è stato il suo Ministro dell’Economia ad annunciare sacrifici, aumento delle accise (scritto nel PSB che avete appena approvato) e tagli lineari sui servizi. Volete dire agli italiani la verità?”.