Manovra: Pella (Fi), ‘nessun taglio a enti locali e più risorse alla sanità’

Roma, 16 ott. “Sarà un’ottima manovra e non ci sarà alcuna nuova tassa, nonostante il quadro economico geopolitico mondiale sia complesso e l’esistenza dei nuovi vincoli europei. Ci confronteremo con tutte le forze politiche in Parlamento e con le forze sociali nell’iter parlamentare, senza dimenticare l’attenzione ai conti pubblici. Sul contributo delle banche è stato trovato un punto di mediazione, escludendo qualunque tassazione sugli extraprofitti grazie al lavoro del vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Molta attenzione sarà come sempre riservata alle esigenze dei cittadini e delle famiglie: non ci saranno tagli di risorse agli enti locali, quindi i comuni potranno garantire qualità nei servizi e, soprattutto, ci saranno 3 miliardi in più sulla Sanità. Anche chi critica sempre, come fa il centrosinistra, dovrebbe riconoscere il buono lavoro che il governo di centrodestra sta facendo”. Lo ha detto Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione Bilancio della Camera, ospite a Tgcom24.

