Manovra: Pirro (M5S), ‘emendamento per congedi paritari retribuiti al 100%’

agenzia

Roma, 13 nov. “Con un emendamento alla legge di bilancio, inserito nel pacchetto di quelli presentati insieme alle altre opposizioni, rendiamo giustizia a una battaglia che conduciamo da tempo: quella sui congedi paritari. Reputiamo insufficiente quanto fatto dal governo in finanziaria. Ancora oggi, il 20% delle mamme lavoratrici si dimette dopo la maternità”. Lo ha affermato la capogruppo del M5S in commissione Bilancio alla Camera, Elisa Pirro, durante la conferenza stampa di presentazione degli emendamenti M5S alla manovra.