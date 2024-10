Manovra: Rampelli (Fdi), ‘Giorgetti? Ricetta è diminuire tasse a imprese’

agenzia

Roma, 4 ott. “Questa notizia è già stata smentita, il nostro governo lavora per aumentare la produzione e la ricchezza, con l’intento di poterla redistribuire e di poter migliorare i servizi, dunque la ricetta è quella di diminuire le tasse alle imprese e aggredire la burocrazia per sostenerne la crescita e moltiplicare l’occupazione. Anche con l’intenzione di ridimensionare la povertà”. Con queste parole il vice-presidente della Camera Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia, commenta su Affaritaliani.it le parole di ieri del ministro dell’Economia, poi rettificate, Giancarlo Giorgetti che ha parlato di “tassare le imprese” nella manovra.