Manovra: Renzi, ‘a Meloni sto sulle scatole da quando sono nel c.sinistra, una coccarda’

Roma, 17 dic “La Meloni fa una norma ad hoc contro di me perché le sto sulle scatole. Finché stavo nel cento non mi diceva niente, da quando sono tornato nel centrosinistra e vede che aritmeticamente rischia di perdere ha iniziato a farmi la guerra, che per me è una coccarda”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di martedì, su La7, parlando della norma ‘anti Renzi’ in manovra.

