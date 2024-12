Manovra: Renzi, ‘destra vuole punirmi, La Russa? Non è super partes’

agenzia

Roma, 31 dic. “La Russa ha esagerato, non io. Un presidente fa parlare l’opposizione, un camerata la zittisce. La Russa doveva richiamare la maggioranza che faceva confusione e invece ha attaccato me. Dopo di che il problema è che io gli do di camerata e lui lo prende come un complimento”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Non è stata la norma ad personam l’elemento dello scontro. Peraltro proprio La Russa, ad Atreju, aveva detto che quella legge era sbagliata. Lui non ha gradito che io ironizzassi sull’assenza di Giorgia Meloni, che va in Lapponia a incontrare Babbo Natale, ma fugge dal Senato per la legge di Bilancio. Che sta facendo di così importante la premier per scappare dai suoi obblighi istituzionali?”.