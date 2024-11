Manovra: Renzi, ‘Landini? ‘Rivolta sociale’ non mi piace, Meloni parli di stipendi’

agenzia

Roma, 14 nov. “Landini? Quando ero al governo mi ha detto cose ben peggiori che a Meloni… Detto questo, ‘rivolta sociale’, non mi piace ma Meloni si attacca alla parola ‘rivolta’ perchè non vuol parlare di stipendi, parla di tutto tranne che di questo. Il fatto che ci sia un tema di stipendi è l’argomento in cui si gioca il futuro del Paese. Se noi siamo bravi, noi centrosinistra, a fare una proposta su questo vinciamo”. Così Matteo Renzi a L’aria che tira su La7.

