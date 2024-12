Manovra: Renzi, ‘Meloni supera bicameralismo violando Costituzione’**

agenzia

Roma, 28 dic. “Avremmo voluto Giorgia Meloni oggi qui in aula ma ha preferito scappare dal Parlamento. Ha fatto il vertice in Lapponia non per rispettare una promessa fatta alla figlia, come dicono i maligni, ma perchè coltiva quel suo target di quelli che credono a Babbo Natale e che sono un po’ di più di quelli che credono che i centri in Albania funzioneranno…”. Lo dice Matteo Renzi in aula al Senato nella dichiarazioni di voto sulla manovra.