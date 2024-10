Manovra: Renzi, ‘Salvini? se centrali nucleari le fa con i suoi chiodi siamo finiti…’

agenzia

Roma, 9 ott. “Con l’Autonomia avete unito l’Italia, sono contro la Cgil, Confindustria e la Cei. E avete invece spezzato l’unità del centrodestra. Sull’energia, non entro sul tema del nucleare o dei termovalorizzatori su cui sono favorevole, ma sulle rinnovabili avete fatto una riunione di cervelli, Urso, Lollobrigida e Sangiuliano, e in questa riunione avete partorito dei decreti, il Fesr 2, l’agrofotovoltaico, le aree idonee, grazie a questi decreti in Italia le rinnovabili non si fanno più”. Così Matteo Renzi, in Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sul Piano strutturale di bilancio.